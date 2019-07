Una lunga lettera per dire grazie | Mihajlovic a cuore aperto | “so di non essere solo in

Superbike - Risultato gara-2 GP USA 2019 : LagUna Seca dà il bentornato a Chaz Davies! Rea allunga ulteriormente su Bautista : Grandi emozioni in gara-2 del GP degli USA 2019 di Superbike, che riporta dopo oltre un anno alla vittoria il centauro della Ducati Chaz Davies, davvero perfetto per tutto il corso della gara e capace di interrompere la striscia di sei vittorie del nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea, giunto secondo a poco più di tre secondi ma ovviamente molto felice del weekend concluso. Ducati non arrivava qui con grandi aspettative ma Laguna Seca è uno ...

Una lunga estate : Sarà una lunga estate – da Il Fatto Quotidiano #10luglio #salvini #dimaio#lega #m5s #spatafora #cartoon #satira #unvignettistasullatransmongolica#natangelo L'articolo Una lunga estate proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Bologna compie 110 anni : Una festa lunga un anno : Il Bologna è pronto a ripartire nuovamente alla guida di Sinisa Mihajlovic, uno dei grandi protagonisti della scorsa annata culminata con una salvezza che prima dell’arrivo del serbo sembrava praticamente impossibile. Ma questa volta il club rossoblù avrà una motivazione in più per fare bene: la società emiliana, infatti, il prossimo 3 ottobre festeggerà il […] L'articolo Il Bologna compie 110 anni: una festa lunga un anno è stato ...

Nintendo Switch Mini potrebbe avere Una batteria a lunga durata e schermo a 1080p secondo un analista : Di Nintendo Switch Mini, a parte una serie di rumor apparsi in questo periodo, non sappiamo ancora praticamente nulla. E secondo nuove indiscrezioni la prossima console ibrida potrebbe avere una batteria a lunga durata ed uno schermo 1080p.A "confermarlo" sarebbe l'analista di Tirias Research, Jim McGregor. All'interno di un articolo di Forbes, come riporta Nintendo Enthusiast, si legge: "La versione 'Mini' di Nintendo Switch sfrutterà due ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Il passo è buono ma le Yamaha sono lì - sarà Una gara lunga” : Marc Marquez è il Re indiscusso del Sachsenring, lo spagnolo ha vinto per ben nove volte su questo tracciato e sembra davvero imbattibile. Il centauro della Honda è il grande favorito in vista del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale che si corre durante questo fine settimana. Il Campione del Mondo ha chiuso al primo posto le prove libere 2 facendo subito capire di essere l’uomo da battere e mettendo in mostra un’ottima ...

Calabria - muore giovane calciatore 22enne dopo Una lunga malattia : Aveva solo 22 anni un giovane calciatore calabrese che purtroppo è deceduto a causa di un terribile male. dopo lunghi anni di battaglie, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Il ragazzo era una giovane promessa del calcio calabrese. Sempre in Calabria, un 41enne muore dopo aver arbitrato una partita di calcio a causa di un incidente stradale....Continua a leggere

Gazzetta : Sarà Una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla partita a scacchi che si sta giocando tra De Laurentiis e Florentino Perez. Una partita che vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di ...

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di Una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

Hockey su ghiaccio : si è spento dopo Una lunga malattia Gino Pasqualotto - leggenda dell’HC Bolzano e della Nazionale : Giornata triste per il mondo dell’Hockey italiano: all’età di 63 anni, dopo una lunga malattia, se n’è andato Gino Pasqualotto, autentico mito per il movimento azzurro degli ultimi anni e storica bandiera dell’Hockey Club Bolzano. Forse il più rappresentativo giocatore italiano nel periodo tra gli anni ’70 e gli anni ’90, il numero “33” ha rappresentato una colonna della squadra bolzanina e della ...

Ponte Genova - Ministero Ambiente nessUna lungaggine : Ponte Genova: "Stupisce sentir parlare di lungaggini in riferimento ai procedimenti autorizzativi per quanto riguarda la demolizione e non solo

Com’è morto Franco Zeffirelli : il decesso a 96 anni dopo Una lunga malattia [FOTO] : E’ morto Franco Zeffirelli. Il regista aveva 96 anni. “Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne e’ andato questa mattina. Uno dei piu’ grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimentichera’ mai” scrive il sindaco Dario Nardella su twitter. Franco Zeffirelli, all’anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli, ...

La lunga estate di Tokyo : al via Una stagione all’insegna di tradizione - natura - buon cibo e divertimento : Tokyo si prepara ad accogliere i tantissimi viaggiatori che quest’estate hanno scelto la capitale del Giappone per le loro vacanze estive. Questi mesi sono il momento perfetto per vivere la città come veri locali e immergersi nella miriade di eventi che animano la destinazione da giugno ad agosto: tra summer festival e fuochi d’artificio, appuntamenti nei parchi o per le strade della città, si preannuncia una grande estate all’insegna ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : comincia Una lunga battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-1 – Il programma della serie Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara della Finale che assegna lo scudetto del basket maschile 2018-2019. Di fronte ci sono l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. Tre volte Campione d’Italia, la Reyer aspira a trovare il suo secondo scudetto in tre anni partendo dalle mura amiche del ...