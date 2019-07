Strage in provincia di Ragusa | 4 morti in 4 giorni sulle strade iblee

quotidianodiragusa

(Di lunedì 15 luglio 2019) Unaindi, quattroin quattro, quattro giovani vite spezzate in incidenti diversi,

antonie85321896 : RT @IlMattinoFoggia: Il #maltempo fa strage di pomodori, zucche e ortaggi in provincia di Foggia, Coldiretti Puglia «Un bollettino di guerr… - filo_gagliardi : RT @IlMattinoFoggia: Il #maltempo fa strage di pomodori, zucche e ortaggi in provincia di Foggia, Coldiretti Puglia «Un bollettino di guerr… - IlMattinoFoggia : Il #maltempo fa strage di pomodori, zucche e ortaggi in provincia di Foggia, Coldiretti Puglia «Un bollettino di gu… -