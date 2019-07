Maria Elena Boschi su Instagram al battesimo del nipote

Il litigio social tra Maria Elena Boschi e Paola Taverna : E' vivace botta e risposta social domenicale tra Maria Elena Boschi e Paola Taverna del M5s. Così ha scritto Boschi su twitter: "Io faccio l`avvocato. Ma non troverei nulla di male a fare il saldatore. Nella prossima legislatura credo di avere i voti per restare in Parlamento. In caso contrario farò la professione per cui ho studiato. Lei non so. Magari mandi il curriculum a suo cugino, quello dei vaccini". Perché lo ha scritto? In risposta a ...

Maria Elena Boschi - è una resa? "Qual è stato il mio errore più grave". Da Renzi a Gentiloni - il tracollo Pd : "Oggi Matteo Renzi è impegnato in una sfida educativa e culturale, non nella costruzione di un nuovo partito. Per adesso un nuovo partito è solo una fantasia". Maria Elena Boschi, intervistata dal Quotidiano nazionale, riannoda i fili della crisi dei Renziani e del Pd, dal 2016 a oggi, e non risparm

Sea Watch - Maria Elena Boschi accusa Salvini di sessismo : 'Ha grosse responsabilità' : Matteo Salvini è, indubbiamente, il politico del momento in Italia. Che si tratti di suoi avversari o detrattori o di alleati e sostenitori, cambia poco. Si parla spesso di lui che, nel tempo, è riuscito ad accaparrarsi una larga fetta di consenso che oggi pone la sua Lega oltre il 30% secondo le ultime elezioni europee ed i più recenti sondaggi. Il suo modo di parlare è spesso caratterizzato da toni ruspanti che, in alcune occasioni finiscono ...

Maria Elena Boschi come Laura Boldrini : "Matteo Salvini sessista - possibili atti di violenza" : Peggio di Vincenzo Spadaofra, il quale ha accusato Matteo Salvini di "sessismo" per gli attacchi a Carola Rackete, ci sono solo Laura Boldrini e Maria Elena Boschi. La prima ovviamente ha cavalcato a caldo la polemica. La seconda invece ha atteso il giorno dopo, un'intervista pubblicata - ovviamente

Caso Spadafora - Maria Elena Boschi : “Salvini è sessista - ma il M5S è rimasto sempre in silenzio” : Maria Elena Boschi, ex responsabile del dipartimento Pari Opportunità nel governo Gentiloni, interviene sullo scontro Lega-M5S e sulle accuse si 'maschilismi' lanciate da Spadafora a Salvini: "Il sottosegretario ha ragione. Mi chiedo però dove fossero i Cinquestelle quando, durante la campagna elettorale, Salvini esponeva bambole di gomma".

"Sul sessismo della Lega - Spadafora dice la verità". Parla Maria Elena Boschi : Non c'è solo il sottosegretario grillino alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora ad accusare il vicepremier leghista Matteo Salvini di “sessismo”. La Repubblica oggi in edicola insiste e passa a intervistare Maria Elena Boschi, deputata Pd, ex responsabile del dipartimento Pari Opportunità nel governo Gentiloni e già ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento nel governo Renzi, che si chiede: “Quando il leghista ...

Maria Elena Boschi : fan impazziti per il primo piano del viso : Il suo viso in primissimo piano, con gli occhi, chiari e grandi, e lo sguardo, intenso, verso la fotocamera. Non è l’ultima foto di un’influncer o di una personal trainer, ma di Maria Elena Boschi. Una foto che, magari potrà far storcere la bocca a qualche purista della politica, ma che sicuramente i “follower” della ex ministra hanno dimostrato di apprezzare, tempestando di cuoricini lo scatto postato su Instagram. Sono oltre 4mila, in questo ...

Maria Elena Boschi furiosa : “Ma chi controlla le notizie? E’ una idiozia assoluta” : FQ Magazine Maria Elena Boschi, il selfie che fa impazzire tutti (anche gli “avversari” politici): “Sei più bella che comunista” Maria Elena Boschi infuriata. L’ex ministra, solitamente molto pacata nelle reazioni social, stavolta si è lasciata andare e ha commentato una notizia, uscita in agenzia, secondo la quale starebbe per ...

Maria Elena Boschi e il mistero del ristorante - la piddina sbrocca : "Idiozia assoluta" : Come s'infuria Maria Elena Boschi. Tutta colpa di un lancio d'agenzia che dava conto di una notizia con tutta evidenza inesatta - almeno stanno alla reazione della piddina -, ma che per certo non la ricopriva di fango. L'agenzia in questione dava conto dell'intenzione dell'ex sottosegretaria di apri

Maria Elena Boschi - il selfie infiamma Instagram e fa impazzire tutti : L'ex ministro pubblica su Instagram un primissimo piano che entusiasma i follower, che per una volta lasciano da parte le...

Maria Elena Boschi e la foto in primissimo piano che fa impazzire i fan : Il viso in primissimo piano, con gli occhi, chiari e grandi, e lo sguardo, intenso, verso la fotocamera. Non è l’ultima foto di un’influncer o di una personal trainer, ma di Maria Elena Boschi, parlamentare del Partito Democratico, e già ministro delle riforme nella scorsa legislatura. Una foto che, magari potrà far storcere la bocca a qualche purista della politica, ma che sicuramente i “follower” della ex ministra hanno dimostrato di ...

Maria Elena Boschi - il selfie che fa impazzire tutti (anche gli “avversari” politici) : “Sei più bella che comunista” : FQ Magazine Scoiattolo incastrato in un tombino, è salvo “Dopo questa foto avrai sempre il mio voto”. È uno dei tantissimi commenti alla foto che Maria Elena Boschi ha postato sul suo profilo Instagram e che la ritrae senza trucco, in un primissimo piano. La parlamentare del Partito Democratico commenta: “Un po’ di sport di mattina per ...

Maria Elena Boschi - delazione su Barbara Lezzi : "Ma Matteo Salvini lo sa?" - semina zizzania al governo : A seminare zizzania in un governo dove già - e da tempo - la tensione è alle stelle, ecco che ci pensa anche Maria Elena Boschi. Si parla di Autonomia, uno dei temi più cari alla Lega e a Matteo Salvini, ora in cima alle priorità del Carroccio. E, su Twitter, la Boschi commenta: "La ministra Barbara

Maria Elena Boschi - dietro l'attacco a Nicola Zingaretti un siluro a Luca Lotti : il retroscena Pd : Mettiamoci il caso Csm e il coinvolgimento di Luca Lotti, mettiamoci la nuova segreteria nominata da Nicola Zingaretti in cui non c'è spazio per Matteo Renzi né renziani: un mix esplosivo che ha portato il Pd, a tempo record, a una nuova durissima guerra interna. Nelle giornata di domenica diversi a