Kate Middleton a Wimbledon rompe il protocollo per Federer

Meghan Markle e Kate Middleton a Wimbledon : sono di nuovo amiche? : Una foto che ha suscitato mille interrogativi, ma soprattutto uno: Meghan Markle e Kate Middleton, insieme nella royal box di Wimbledon, sono tornate amiche? Difficile avere una risposta certa, a fronte dei diversi dissapori tra le moglie dei principi Harry e William.Da quando Meghan si è insediata all'interno della famiglia reale, non si contano più le situazioni imbarazzanti tra il resto dei Windsor e lo staff: dapprima i litigi con membri ...

Kate Middleton premia Djokovic a Wimbledon e consola Federer con una carezza : La prima volta di Kate Middleton a Wimbledon. Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezza Roger Federer e premiato Nole Djokovic a Wimbledon. Il tutto dopo una finale epica chiusa al quinto set con la vittoria del serbo. Kate era accompagnata in tribuna nell’olimpo del tennis mondiale dalla duchessa di Sussex Meghan Markle, sedute fianco a fianco nel Royal Box dell’All England ...

Kate Middleton e il Principe William cercano un nuovo assistente personale - : Carlo Lanna A corte si cerca un nuovo assistente personale, secondo le ultime indiscrezioni Kate Middleton e il Principe William cercano una persona per gestire i loro impegni istituzionali Tante sono le persone che sognano di poter lavorare al fianco dei reali inglesi. Come è stato riportato da Grazia, sembra che Kate Middleton e il Principe William, siano in cerca di un nuovo assistente personale. L’ambita posizione di lavoro però ...

Kate Middleton preferisce Charlotte : ecco quanto spende per i suoi vestiti : Kate Middleton preferisce Charlotte? Quando si parla di vestiti a quanto pare sì, visto che ha scelto di spendere per il suo guardaroba un budget più alto di quello dei fratelli. Qualche giorno fa i duchi di Cambridge sono apparsi nuovamente in pubblico. Charlotte, George e Louis hanno accompagnato mamma Kate al Billingbear Polo Club in Wokingham per assistere ad una partita di beneficenza in cui hanno gareggiato anche papà William e zio ...

Kate Middleton avrà lo stesso titolo di Diana - : Elisabetta Esposito Kate Middleton, alla morte della Regina Elisabetta II, prenderà lo stesso titolo che appartenne a Lady Diana: ecco cosa accadrà in quel momento Quale titolo avrà Kate Middleton quando morirà la Regina Elisabetta? Quella del titolo a Kate è una vicenda complicata che viene ricostruita dall’Express, una vicenda che ha a che fare con le regole della linea di successione al trono, ma anche con la storia più o meno ...

George, Charlotte e Louis e il picnic «come noi»

Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. Prima uscita di Archie : Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day. Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della Prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la Prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annuale partita di polo ...

Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle : cerca assistente : Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica. Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. E ora non ce la fanno più, sono entrati in crisi per i molteplici impegni. In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli ...

