Ibrahimovic non si smentisce mai | stilettata ai dirigenti dell’Ajax | “farei meglio di

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’attaccante svedese ha aperto alla possibilità di tornare da dirigente all’Ajax, lanciando una frecciata agli attualiZlatannon simai, regalando sempre le sue solite e poco umili dichiarazioni. Non si tratta questa volta di confronti con altri colleghi, bensì con…. Lapresse Proprio così, infatti nel corso di un’intervista al De Telegraaf, lo svedese ha ammesso di gradire un ritorno all’Ajax per svolgere un ruolo nei quadri dirigenziali, lanciando la sua solita frecciatina: “solitamente non torno mai nelle squadre dove sono stato in passato, ma forse al termine della mia carriera da calciatore potrei fare il dirigente dell’Ajax. Senza dubbio fareidi chiunque ci sia ora. L’Ajax è ancora il mio club in Olanda, e sono orgoglioso di averne fatto parte, soprattutto quando vedo come si ...

NincoNanco07 : @zelluso74 Non è Ibrahimovic o Diego Costa, ma secondo me è un buonissimo attaccante. Poi spesso ha giocato con Ins… - pinofaraci54 : RT @Pasky973: Adesso di parla di scambio #Icardi #Kean? Mi spiegate perché dovremmo risolvere i problemi ai cartonati. Io ricordo benissim… - Sydilvizioso : @juventusfc di ai cartonati che Icardi lo compriamo alla stessa cifra con cui loro hanno preso da noi Ibrahimovic n… -