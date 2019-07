Bombe e appalti, arresti nel Napoletano

carta e incendi per intimidire e sottrarrealla concorrenza: a Vico Equense, nella penisola sorrentina del, un imprenditore edile 37enne e un 34enne di Pompei sono stati arrestati dai carabinieri per estorsione, incendio doloso, trasporto e uso di ordigni esplosivi, danneggiamento e, solo per il primo, concorrenza sleale in attività imprenditoriale. Bersaglio dei due era una ditta, cui attraverso minacce telefoniche, ordigni esplosivi e roghi volevano portare via cospicue occasioni di lavoro.(Di lunedì 15 luglio 2019)