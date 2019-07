Alitalia | Fs ha scelto i Benetton Autostrade | Di Maio non fa sconti

affaritaliani

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane in data odierna, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia quale partner da affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'operazione. Lo si legge in una nota Fs. "FS Italiane - prosegue - inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi dell'eventuale offerta" Segui su affaritaliani.it

