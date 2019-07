A cinquant' anni dall' allunaggio riparte la corsa allo spazio con nuovi protagonisti

Ford Capri - festeggia cinquanta anni la coupé da famiglia : Ford decise di entrare nel segmento di mercato delle coupé da famiglia con un certo ritardo; consapevoli che ormai pochi genitori decidevano di procreare più di due figli, le...

Cinquanta mostre per cinquant'anni: Les Rencontres de la photographie d'Arles compiono mezzo secolo

Nicole Kidman, cinquantadue anni e non sentirli

I miei primi cinquant’anni e i tormentoni inutili di questa estate : Sono nato il 2 giugno del 1969. Domani, se state leggendo il primo di giugno del 2019, compirò cinquant'anni. Mi impressiona anche solo scriverlo. Cinquant'anni. Domani, inoltre, vedi sopra, saranno anche cinquant'anni che è morto il mio fratello gemello, Francesco. Ho già raccontato questa storia, all'epoca non c'erano le ecografie, e rimase strozzato dal cordone ombelicale. Questo ha fatto di me un gemello senza gemello, un sopravvissuto, e ...