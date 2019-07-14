romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-07-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 12:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD CON TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA TRAFFICATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI L’AURELIA TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A24 Roma TERAMO CON TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO REGOLARE LA CIRCOLazioNE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E PRATICA DI MARE TRAFFICATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI L’AURELIA TRA SANTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 10:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio REGOLARE LA CIRCOLazioNE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO TRAFFICOTA LA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE OGGI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E CASSIA VEIENTANA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA A24 Roma TERAMO E LA NOMENTANA IN USCITA DA Roma CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO TRAFFICO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 MILANO NAPOLI AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE RACCORDO AL KM 531+000 RALLENTAMENTI PER VEICOLO DANNEGGIATO IN STRADA PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD, PIU’ AVANTI CODE TRA LA MAGLIANA E LA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 MILANO NAPOLI AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE RACCORDO AL KM 531+000 TRAFFICO BLOCCATO PER VEICOLO IN FIAMME PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRAFFICO SCORREVOLE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE OGGI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA COLOMBO E LAURENTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. SULLA PONTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI DA CASTEL RomaNO A TOR DE CENCI VERSO Roma. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE – Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE, TRAFFICO REGOLARE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E BOCCEA. IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E PONTINA. A PROPOSITO DELLA PONTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE – Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO VERSO LATINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOALZIONE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24, IN INTERNA SULLA VIA PONTINA RIMOSSO IL MEZZO PESANTE INCIDETNATO, LA VIABILITA’ E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA, TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI MA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24 NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE, TRAFFICO REGOLARE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E COLOMBO SULLA PONTINA E’ STATA RIAPERTA ANCHE LA COMPLANARE, IN PRECEDEENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E COLOMBO SULLA PONTINA E’ STATA RIAPERTA ANCHE LA COMPLANARE, IN PRECEDEENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma, PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, IN DIREZIONE Roma, RIMANE CHIUSA LA COMPLANARE, VERSO Roma, A SSEGUITO DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO QUESTA MATTINA RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, CODE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI, A PARTIRE DA VIA CAMPOBELLO, ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA PONTINA E VIA DI ...