Tiziano Ferro sposo in grande segreto a Sabaudia

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Carlo Lanna Nella giornata di sabato 14 lugliosi sarebbe sposato in grancon il suo Victor La notizia è dell’ultimo minuto ed è trapelata su Dagospia. A quanto paresi sarebbe sposato incon il suo compagno. La cerimonia si sarebbe svolta in una villa dilontano da occhi indiscreti. Il celebre cantante italiano, in procinto di partire per un nuovo tour negli stadi italiani, ufficializza la sua unione con Victor dopo un lungo periodo di convivenza. Da tempo non vive più in Italia.infatti vive a Los Angeles insieme al suo compagno, che di anni ne ha 50 anni, e da sempre è stato molto riservato sulla vita di coppia. Tutto questo non ha influito sulla sua vita da cantante che è stata molto soddisfacente. Dalle poche notizie che sono trapelate in rete, la cerimonia si sarebbe svolta sabato 14 luglio, alle ...

trash_italiano : Tiziano Ferro: *si sposa* io, piangendo sotto la doccia: DI SEREEEEEEEE NEREEEEEEEEEEEE CHE NON C'È TEMPO NON C'È… - trash_italiano : Tiziano Ferro si è sposato. E non con me. - trash_italiano : Tiziano Ferro si è sposato! -