No Man' s Sky - Reloaded

eurogamer

(Di domenica 14 luglio 2019) Come i lettori abituali di questa rubrica sanno, ci sono giochi la cui uscita passa completamente inosservata nonostante indubbie qualità, e altri che, in virtù dell'hype creato nel corso del tempo o del particolare interesse per un genere particolarmente in voga, tengono il grande pubblico sulla corda per mesi. Il grande successo con acclamazione di critica e pubblico è in genere ad appannaggio delle produzioni multimilionarie in stile Red Dead Redemption 2, ma nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si parla di studi indipendenti, la delusione è dietro l'angolo. L'esempio perfetto è No Man's Sky: annunciato già nel 2013 come un titolo in grado di rivoluzionare l'esplorazione spaziale grazie a un universo generato proceduralmente composto da miliardi di pianeti, aveva solleticato l'interesse degli appassionati soprattutto grazie a un hype alimentata dalle interviste di Sean ...

BlobVideoludico : Ritual of the Visions: Aperti i preordini di No Man's Sky oggi: - NoBotsSky : Arpeggio Man's Sky - EnfantProdige : @jan_novantuno Rocco Schiavone 3 riprese finite da pochissimo Devils Sky/Lux Vide in post produzione In pre prod… -