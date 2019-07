ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Una bellissima storia quella che oggi racconta Il Giornale. Richard, 31 anni, condannato per furto aggravato, èneldi Asuncion, in Paraguay, da sei anni. Ora, però, ha “vinto” la semilibertà, a un anno dalla scadenza della pena. Gliel’ha concessa il ministero per essersi riabilitato grazie allo sport e aver portato a casa la corona welter sudamericana con un incontro disputato in. Ilincontro internazionale inRichard ha commosso tutti, in quel, venerdì sera. In un solo round, in poco più di due minuti, ha steso il suo avversario il brasiliano Carlos Caolho Santos. Non era mai accaduto che unvincesse uninternazionale in. Lo ha fatto di fronte a 150 spettatori, la maggior parte detenuti, “facce stanche, facce in lotta con la vita, facce poco raccomandabili. La maggior parte del ...

napolista : Il paraguaiano Moray è il primo detenuto a conquistare un titolo di boxe in carcere Lo racconta Il Giornale. Era d… -