Ghirelli | “La Lega al femminile è il nostro valore aggiunto”

(Di domenica 14 luglio 2019) Unacalcio che ha unaggiunto: le oltre 100 competenze alin sede e nei club. E’ laPro che vanta un numero crescente di ruoli ricoperti da donne in più aree, non solo con la Vicepresidente dellaPro, Cristiana Capotondi, ma anche come presidenti di club o segretari, nell’area eventi, nella segreteria di presidenza, nella classe arbitrale, nell’amministrazione fino alla comunicazione in sede e nelle società. “Le competenze femminili che operano ed hanno operato inPro e nei club – dichiara Francesco, presidentePro – rappresentano un marchio di qualità non solo in termini di competenza, ma anche per la passione e la tenacia che vengono messe nel lavoro. LaPro vive e cresce anche grazie a queste figure professionali, che ringrazio, così come tutte coloro che sono impegnate con i nostri club ...

