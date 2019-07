Bambino ucciso per un debito di un euro Colpito a bastonate dal datore di

Milano - Bambino di 2 anni ucciso a botte. La confessione del padre : “Non riuscivo a dormire - mi sono alzato e l’ho picchiato” : Davanti al procuratore, Aljica Hrustic ha confermato quanto aveva già detto mercoledì sera davanti agli investigatori. Ha raccontato di essere stato lui, 25enne di origini croate, a picchiare suo figlio di 2 anni e 5 mesi, trovato morto all’alba di ieri nell’appartamento popolare di via Ricciarelli 22, a Milano. “L’ho picchiato, poi l’ho visto morto, non credevo che l’avrei ucciso”, ha detto al pm Giovanna Cavalleri. In ...

Milano - Bambino ucciso dal padre. L'esperta Maddalena Cialdella : «La famiglia marginale genera tragedie» : Storie di famiglie, di legami spezzati. Relazioni patologiche, pericolose, disfunzionali. Genitori e figli risentono di una crisi profonda. Memhed a soli 2 anni muore per mano di suo padre e poi...

