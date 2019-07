Albero crolla su una panchina | giovane ferito

Ventimiglia : Albero crollato danneggia tombe - Comune risarcisce parenti : Fabrizio Tenerelli Il Comune di Ventimiglia ha deciso di risarcire i parenti dei defunti le cui tombe sono rimaste danneggiate, nel dicembre del 2018, dopo la caduto di un pino al cimitero di Roverino Era il 9 dicembre del 2018, quando un grosso pino si abbatté sul un gruppo di tombe del cimitero Roverino, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. A circa sette mesi dal quell’incidente, il Comune ha annunciato di voler risarcire i ...

Roma - Albero crolla su auto : Roma, 25 giu. (Adnkronos) - di Assunta CassianoEnnesima tragedia sfiorata a Roma, dove un albero è caduto nel pomeriggio, poco dopo le 18:30, a piazza dei Vespri Siciliani in zona Piazza Bologna. L’albero cadendo ha colpito prima la tettoia di uno dei banchi del mercato della piazza, finendo poi su

Paura a San Basilio : Albero crolla in strada già al buio da diverse settimane : Roma – Non c’e’ pace per gli abitanti di via Cingoli, nel cuore di San Basilio, periferia di Roma. Da settimane i circa 140 metri di strada, dove quotidianamente sono parcheggiate decine e decine di auto, sono al buio a causa dei lampioni che hanno smesso di funzionare. Ieri, poi, attimi di tensione si sono vissuti in tarda mattinata, quando un grosso ramo di uno degli alberi che si trovano all’interno di un cortile si ...

Merano.Crolla Albero - gravi mamma-bimbo : 22.08 Un albero è crollato a Merano sulla passeggiata di inverno. Ci sono due feriti molto gravi. Si tratta di una giovane mamma tedesca di 24 anni e del suo figlioletto di 3 anni. Sono in gravissime condizioni, ricoveratio in prognosi riservata. La giovane turista tedesca è stata trasportata in ambulanza all'ospedale della città di Passirio. Il piccolino è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Bolzano.

