Welcome Home | Scamarcio e la bellissima Ratajkowski in un thriller erotico recensione

optimaitalia

(Di sabato 13 luglio 2019) È arrivato in Italia l’11 luglio, il film conche racconta la storia di una coppia americana in crisi. Dopo il tradimento di lei, i due cercano di rimettere a posto le cose e prenotano una vacanza in Italia. Siamo davanti ad unad alta tensione erotica che svela la sua natura sin dai primi istanti: musiche intense (da Nilla Pizzi a Peppino Gagliardi), ambientazioni perennemente e fastidiosamente oscure, spazi desolati e incontri sempre inquietanti. Bryan (Aron Paul) e Cassie (la star di Instagram, Emily) sono due fidanzati di NewYork che per superare il tradimento di lei prenotano una vacanza nelle campagne umbre in una villa di comfort ed extra lusso. Il tentativo però si mostra fallimentare sin da subito. Bryan, infatti, non riesce a rimuovere l’immagine di Cassie con un altro uomo e ha problemi ad avere rapporti intimi con lei. A ...

GenoaCFC : ?? La nuova maglia Home del Grifone, per la stagione 2019/20, è sotto i vostri occhi. ???? Welcome Kombat Gara 2020.… - angelomangiante : Stesso anno di nascita, '78, stessa mattina, stesso marchio di fabbrica dei grandi campioni che tornano a casa dopo… - cinematicroma : Welcome Home, una nuova clip del film con Riccardo Scamarcio e Emily Ratajkowski -