Si esibisce con la chitarra al supermercato in cui lavora | produttore musicale la nota e

(Di sabato 13 luglio 2019) È arrivata al lavoro, in unlondinese, con lacon cui suona in strada. Un, entrato nel negozio per comprare farina e biscotti, l’hata e le ha chiesto di esibirsi. Lei ha accettato e alla fine lui le ha prodotto la propria canzone, Wasteland, che parla di cambiamenti climatici e che ora si trova su Spotify. È successo alla 25enne Karina Ramage. Ilè Daniel Glatman, che ha diffuso il video su Vimeo. ‘Svedese e con trecce? Per salvare il mondo non serve, inizia da qui’: il video (da ridere) dei The Jackal per l’ambiente L'articolo Sicon laalin cuilae l’audizione è una sorpresa proviene da Il Fatto Quotidiano.

