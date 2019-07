Sanremo | tir contromano per due chilometri sulla A10 | il conducente era ubriaco

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Ha rischiato di provocare una strage un camionista di nazionalità rumena 56enne, che ieri sera, intorno alle ore 20:00, ha guidatoper ben treA10, nel tratto compreso trae Bordighera, in direzione di Genova. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare che il camionista si sia fermato per cenare, per poi riprendere la corsa con il tir: ma è stato proprio allora che l'uomo ha imboccato l'autostrada nel senso sbagliato. Ovviamente gli automobilisti che hanno assistito a tutto ciò sono rimasti sconcertati, e temendo per la propria incolumità e per quella degli altri, hanno allertato la Polizia Stradale, che prontamente è giunta sul posto. La manovra del camion Dopo circa due, secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online,News, l'autista si è accorto che procedeva nel senso sbagliato. A questo punto ...

