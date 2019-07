Italia | pallavolo d' oro alle Universiadi Argento amaro per il Setterosa

Universiadi 2019 – Le azzurre della pallavolo d’argento a Napoli : l’Italia ko contro la Russia in finale : Universiadi 2019: le azzurre sono medaglia d’argento, la Russia vince 3-1 Si è chiusa con una medaglia d’argento l’avventura della nazionale italiana femminile alle Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli, di fronte a una bella cornice di pubblico, la formazione azzurra in finale è stata superata 1-3 (21-25, 25-15, 24-26, 18-25) dalla Russia. Dopo un bellissimo torneo le ragazze di Paglialunga questa sera non si sono espresse al meglio e ...

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : l’Italia stacca il pass per la finale - gli azzurri battono la Francia 3-0 : Domani nella finale per la medaglia d’Oro gli azzurri affronteranno alle ore 20.30 la Polonia, vincitrice nell’altra semifinale 3-2 sulla Russia La nazionale italiana maschile ha centrato la finale alle Universiadi 2019, grazie al successo in semifinale sulla Francia 3-0 (25-16, 25-21, 25-18). Al PalaSele di Eboli i ragazzi di Gianluca Graziosi si sono aggiudicati con merito l’incontro odierno, dimostrandosi superiori alla formazione ...

Universiadi 2019 - anche l’Italia maschile raggiunge la finale del torneo di Pallavolo : Dopo la nazionale femminile anche quella maschile raggiunge la finale nel torneo di Pallavolo delle Universiadi di Napoli. Gli azzurri in semifinale si sono sbarazzati della Francia, battuta 3-0, e sabato nella finalissima giocheranno contro la Polonia. Tra le azzurre e l'oro ci sarà invece la Russia. I ragazzi del calcio fuori in semifinale.Continua a leggere

Universiadi 2019 - l’Italia batte 30 l’Ungheria. Le ragazze della Pallavolo sono in finale : A Eboli l'Italia batte 3-0 l'Ungheria e si qualifica per la finale del torneo di Pallavolo Femminile delle Universiadi 2019. Le azzurre ora sfideranno la Russia, che ha eliminato il Giappone. Ottime risultati anche nella Pallanuoto. Il Settebello e il Setterosa sono in semifinale. Gli uomini affronteranno la Russia, le donne il Canada.

Universiadi 2019 – Pallavolo : l’Italia si avvicina al passaggio del turno - gli azzurri superano il Giappone 3-0 : Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte della squadra del ct Graziosi Nella terza gara della fase a gironi, è arrivata una vittoria per 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) ai danni del Giappone per i ragazzi di Gianluca Graziosi, che si avvicinano sensibilmente al passaggio del turno. Un successo arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte degli azzurri, che ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana maschile pronta per il raduno di Civitanova Marche : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri si raduneranno a Civitanova Marche il 6 luglio per preparare il torneo di qualificazione olimpica di Bari che si terrà dal 9 all’11 agosto Conclusa la Volleyball Nations League, la Nazionale seniores maschile è pronta a tornare a lavoro in vista di quello che sarà l’appuntamento clou della stagione interNazionale: il torneo di qualificazione olimpica di Bari dal 9 all’11 agosto. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini, si raduneranno ...

Pallavolo – Coppe Europee 2019/20 : le avversarie delle Italiane in Champions League e CEV Cup : Coppe Europee 2019-20: le avversarie delle squadre italiane in Champions League e CEV Cup. Igor, Imoco, Savino Del Bene, Saugella e Unet E-Work difenderanno i colori della Serie A Femminile in Europa Non ancora sopito l’entusiasmo per il triplete delle squadre italiane femminili nelle Coppe Europee della stagione appena terminata, la CEV ha già effettuato i primi sorteggi delle competizioni continentali 2019-20, offrendo alcune ...

Pallavolo – In Italia la partita più lunga del mondo : quattro giorni di sfida a Campobasso - è un Guinness World Record : A Campobasso la partita di Pallavolo più lunga al mondo: annunciato l’ingresso nel Guinness World Record Si è svolta in Italia la partita di Pallavolo più lunga al mondo: a Campobasso lo scorso anno, dal 20 al 23 settembre si è disputata una partita durata ben quattro giorni, senza interruzioni, con 24 atleti e appassionati di Pallavolo che si sono alternati, a turno, senza mai abbandonare la postazione di Corso Vittorio ...

Pallavolo – Nations League femminile 2019 : ottimo esordio per l’Italia - le azzurre stendono 3-2 la Polonia : La formazione di coach Mazzanti supera al quinto set la Polonia, cominciando dunque con un successo la Volleyball Nations League 2019 All’esordio nella Volleyball Nations League femminile 2019 la nazionale italiana ha battuto 3-2 (25-15, 25-22, 18-25, 21-25, 17-15) le padrone di casa della Polonia. Molto convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti nei primi due set, le azzurre sono entrate in campo con l’atteggiamento ...

Pallavolo - finali di Champions League : l’Italia sogna con tre squadre su quattro. Al femminile Conegliano contro Novara : Tre finaliste su quattro sono italiane e di certo una coppa tornerà in Italia dopo alcuni anni d’assenza. Oggi alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (biglietti esauriti) si disputeranno le due finali della Champions League di Pallavolo, quella femminile alle 16 e quella maschile alle 19. La prima sfida sarà tutta italiana, con un nuovo scontro tra le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano e le vincitrici della Coppa Italia, l’Igor Novara. A ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana maschile si prepara per il raduno di Cagliari : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri di Blengini si riuniranno a Cagliari per uno stage che prevede due amichevoli da giocare contro il Giappone Prosegue il percorso di preparazione stagionale della Nazionale maschile Seniores che da domenica sarà al lavoro a Cagliari. Questo l’elenco dei convocati dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini: Riccardo Sbertoli, Andrea Argenta, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Giacomo ...