Il tour di Jovanotti fa tappa a Castelvolturno

Arriva il Beach tour di Jovanotti a Rimini : esposto in procura degli ambientalisti : Ancora polemiche, stavolta per la tappa sulla spiaggia di Miramare. Il concerto è il 10 luglio, le associazioni chiedono di spostarlo per tutelare i quattro pulcini di fratino, una specie protetta, presenti nell'area dell'evento

M5S contro Jovanotti per l'impatto ambientale del suo tour : Due deputate del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'ambiente per l'impatto ambientale che potrebbe essere provocato in Italia dal Jova Beach Party. Sabato 6 luglio è cominciato l'evento estivo targato Jovanotti, parliamo del Jova Beach Party, che vedrà impegnato il cantante sulle spiagge più rinomate del Bel Paese fino al prossimo 31 agosto. L'estate per Lorenzo Cherubini è cominciata ...