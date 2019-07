Icardi lascia il ritiro di comune accordo con l’Inter

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Maurohato ildi Lugano per tornare a Milano. Dopo aver lavorato separato dal gruppo, questa mattina, l’ex capitano ha definitivamenteto la squadra dicon la società. Lo comunica l’Inter con un comunicato ufficiale su Twitter. L’attaccante proseguirà il “lavoro di ricondizionamento atletico” da solo, sui campi di Appiano Gentile. Per lui, dunque, niente tournée in Asia, che partirà la settimana prossima. Resterà da solo alla Pinetina con un preparatore messogli a disposizione dalla società. L'articoloildicon l’Inter ilNapolista.

tancredipalmeri : BOOM! ESCLUSIVO: Icardi lascia il ritiro dell'Inter. Non viaggerà in tourneé con l'Inter e continuerà ad allenarsi… - SkySport : ? #UltimOra #Inter ?? Comunicato ufficiale, #Icardi lascia il ritiro ? 'Decisione presa di comune accordo' #SkySport - DiMarzio : #Inter, #Icardi lascia il ritiro e non partirà per la Cina: il comunicato ???? -