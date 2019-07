Bologna | Mihajlovic conferenza in lacrime | “Ho scoperto di avere la leucemia | non vedo

forzazzurri

(Di sabato 13 luglio 2019) Sinisainparla della malattia Il tecnico delSinisa, ha parlato instampa del suo problema di salute: “Avevo chiesto riservatezza, mi dispiace che qualcuno abbia pubblicato la notizia per vendere 100-200 copie. Ho voluto fare questastampa per spiegare come stanno le cose. Hodila. Quando mi è arrivata la notizia ero in camera ed ho pianto tutta la notte, mi è passata tutta la notte davanti. So diquesta malattia ma so che la batterò. Nonl’ora di iniziare questa battaglia che vincerò per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene. Chiedo scusa se di recente non ho risposto al telefono ma volevo stare un po’ da solo. Ho bisogno del supporto di tutti. Se è successo a me che stavo bene, mi allenavo sempre etc può capitare davvero a tutti. E’ giusto ...

