huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il Guardian ha rivelato che tre manoscritti inediti di Stanleystati ritrovati indele trasferiti alla University of the Arts London. Married Man, The Perfect Marriage e Jealousy risalgono alla metà degli anni 50, un periodo particolarmente turbolento per il, a causa dei rapporti tesi con la seconda moglie Ruth Sobotka. Married Man è il più lungo dei tre manoscritti: 35 pagine tra appunti battuti a macchina e scritti a mano, mentre gli altri duepiù corti, rispettivamentecomposti da 7 e 13 pagine. “Questiprogetti chevoleva realizzare ma non ha fatto. Non ho mai trovato riferimenti a queste,” ha commentato Nathan Abrams, professore della Bangor University, in Galles, ed esperto di. Questo è l’incipit della sceneggiatura ...

ilpost : Sono state ritrovate tre sceneggiature inedite di Stanley Kubrick - nicolapasa : RT @HuffPostItalia: Tre sceneggiature di opere inedite di Kubrick sono state ritrovate in casa del regista - valeriosimile : RT @HuffPostItalia: Tre sceneggiature di opere inedite di Kubrick sono state ritrovate in casa del regista -