René Favaloro | chi era e perché Google gli dedica oggi un Doodle

(Di venerdì 12 luglio 2019)un, 12 Luglio 2019, aGerónimo, un cardiochirurgo argentino dalle origini italiane, nel giorno dell’anniversario della sua nascita.è considerato il padre del bypass aorto-coronarico, in quanto fu il primo a eseguire questo intervento chirurgico il 9 maggio 1967. L’insigne cardiochirurgo argentino di fama internazionale di origine eoliana (i nonni erano di Val di Chiesa), è ricordata a Leni (Salina) con la collocazione di un busto marmoreo nella piazzetta antistante l’ambulatorio medico. “Qui a Salina, la terra dei miei nonni, mi emoziono, come sempre accade, fino al midollo delle ossa. Ora sto pando i piedi sopra le mie radici. La prima volta fu un’estate di diversi anni fa. Mi incamminai solo, passeggiando per queste valli, godendo della vista del loro verde lussureggiante, dei fiori profumati, fermandomi spesso ...

