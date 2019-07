Manuale originale dell’Apple-1 battuto all’asta per 12 296 dollari

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) La casa d’aste statunitense RRauction haundel primo computer di Apple, l’Apple-1, per la cifra esorbitante di 12.296. L’offerta vincente è stata piazzata da “un imprenditore tecnologico del nord-est degli Stati Uniti” che ha chiesto di rimanere anonimo. Si tratta di un documento di 12 pagine che è stato descritto come “in condizioni da buono a ottimo” nonostante l’ingiallimento dovuto all’età, una piccola lacerazione e una macchia circolare sulla copertina frontale. Jonathan Ive, il designer che ha fatto grande Apple, ha rassegnato le dimissioni Fu realizzato nel 1976 e riporta il logodi Apple sulla copertina progettato dal terzo co-fondatore di Apple, Ron Wayne, che mostrava Isaac Newton seduto sotto un albero, con una ...

