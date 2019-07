Ma quale abbandonato | Google Fit riceve il tema scuro e si prepara per altre novità

tuttoandroid

(Di venerdì 12 luglio 2019) AncheFitfinalmente ilcon l'aggiornamento alla versione 2.16. Oltre al nuovo look, il codice contenuto nell'APK dell'app rivela che il team di sviluppa sta lavorando sull'aggiunta manuale del sonno al diario. L'articolo MaFitile siperproviene da TuttoAndroid.

pietro_busacca : RT @cclatwe: @agorarai @la_giando @antoniomisiani @JacopoMorrone @MElenaCapitanio @VitoMancuso @NFratoianni @ArturoArtom @EGardini @RaiTre… - cclatwe : @agorarai @la_giando @antoniomisiani @JacopoMorrone @MElenaCapitanio @VitoMancuso @NFratoianni @ArturoArtom… - liberandoci : ??#mercoledìlibri Quale vantaggio è per me vivere? Io non ho più una patria, non una casa, né scampo dai mali. Ho sb… -