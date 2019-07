LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | 12 luglio Tocci in finale dal metro | eliminato

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE GARE DI NUOTO SINCRONIZZATO CLICCA QUI PER LAGENERALE DEIDI NUOTO 10-10: La messicana Hernandez Torres totalizza 50.70 e scavalca Bertocchi che ora è nona ma è destibnata a perdere diverse altre posizioni. 185.70 per la messicana 10.09: L’australiana Sheehan piazza un tuffo da 49.40 e si inserisce al sesto posto davanti a Bertocchi con 191.45 di punteggio 10.07: Male Elena Bertocchi che totalizza solo 36 punti e crolla in classifica. Dovrà piazzare un grande ultimo tuffo per la>: totale di 181.85, è settima 10.06: La neozelandese Cui esegue un tuffo da 48 oer un totale da 186.50 10.05: Ci prova Fedorova, totalizza 50.70 e si riporta all’ottavo posto: 177.60 10.01: Prosegue la risalita della statunitense Coburn che indovina il doppio e mezzo rovesciato e ...

