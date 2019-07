LIVE Nadal-Federer 6-7 | 6-1 | 1-2 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | giochi rapidi in avvio di

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0prova la risposta vincente:porta a casa il punto. 1-2 Altro ace e game a zero:in questodi parziale. 40-0 Anchegiunge in ritardo sulla prima dello svizzero. 30-0 Ace dello svizzero. 1-1 Altro servizio vincente per lo spagnolo:completamente spaesato. 30-15non riesce a tenere lo scambio: rovescio nel telone. 15-15 Ace per: battuta centrale. 0-15 Doppio fallo perindi terzo set. 0-1 Turno di battuta a zero per. 40-0 Altra prima vincente per l’elvetico. 30-0 Ace per lo svizzero. 15-0affossa la risposta su una buona prima di. INIZIO TERZO SET 19.10 Rafaelristabilisce la parità in quel digrazie ad un secondo set perfetto: dopo le chance di break,si è sciolto come neve al sole e ha perso due volte il ...

