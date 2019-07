La vacanza perfetta dovrebbe durare 8 giorni

Turisti per Dmax : Stasera inizia la ricerca della vacanza (im)perfetta : Stasera inizia lo show che porta alla scoperta delle località più bizzarre dove è possibile passare le proprie vacanze.

La vacanza perfetta : al via stasera lo show di Nove condotto da Francesco Facchinetti : Francesco Facchinetti cercherà di aiutare una coppia di villeggianti a trovare la location ideale per la propria Vacanza Perfetta.

La vacanza perfetta con Francesco Facchinetti su NOVE in viaggio per l’Italia : Su NOVE Francesco Facchinetti va in giro in cerca de La vacanza perfetta dal 18 giugno in tv e su DPlay in streamingDopo un anno di lavoro, di fatica e di sudore, finalmente è il momento delle vacanze! E visto che è meglio non sbagliare, entra in gioco Francesco Facchinetti, che aiuterà una coppia di vacanzieri a trovare “La vacanza perfetta”.Nel prima sfida televisiva dedicata alle vacanze, in onda dal 18 giugno ogni martedì alle 21:25 sul NOVE ...