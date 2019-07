La Nasa studia la Grotta del Cane | ad Agnano | atmosfera simile a Marte

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) È Napoli, ma sembra: lata dallaTra Napoli e Pozzuoli esiste una cavità che affascina i visitatori da secoli, ladel. Che ora, racconta Il Fatto Quotidiano, attira addirittura l’interesse dellache la studierà perché la ipotizza. Gli scienziati statunitensi intendono usare questo sito ipogeo di 32 metri quadri, scavato nella conca di, come laboratorio perre le possibili forme di vita batteriche in un ambiente così estremo, inospitale come il Pianeta Rosso. Nella, infatti, scarseggia l’ossigeno (solo il 7%) e abbonda, invece, l’anidride carbonica (17%). Già Plinio il Vecchio parlava, nei suoi scritti, delle esalazioni nocive di gas sprigionate nell’antro che, nel corso dei secoli, è stato chiamato, non a caso, “antro di Caronte”. Al suo interno l’aria è tossica e irrespirabile a causa ...

