‘La Fagiané di Magrini’ | “Groenewegen il più forte Domani Ciccone dovrà stare attento ad

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 GROENEWEGEN HA RISCATTATO LE DELUSIONI DEI GIORNI SCORSI PORTANDOSI A CASA LA VITTORIA Groenewegen era da aspettarselo perché chiaramente è il corridore che ha lo spunto più veloce di tutti. Ewan ha avuto uno sbalzo della ruota posteriore negli ultimi metri che forse un po’ lo ha penalizzato, ma forse non lo avrebbe potuto battere lo stesso. Groenewegen ha anticipato tutti benissimo, era una volata particolare perché c’era un po’ di vento contrario. Venendo da dietro, era in quinta posizione, ha fatto una super volata. PROBLEMA MECCANICO PER ELIA VIVIANI CHE ERA STATO LANCIATO AL MEGLIO DALLA SQUADRA Viviani ha avuto un ...

