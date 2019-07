In russia Doom può essere giocato anche all' interno dei terminali di pagamento

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il servizio diQiwi ha installato all'di alcuniuna versione flash di. Il gioco utilizza dei controlli touchscreen che appaiono all'del gioco.è stato aggiunto su 97di 140.000, come parte della promozione per l'apertura del negozio digitale di Qiwi Games. La società ha inoltre dichiarato che il gioco non verrà rimosso in futuro. Tutto quello che bisogna fare è inserire un particolare codice (IDDQD) nel campo di ricerca ed il gioco è fatto.L'idea di base era di aggiungere questa funzionalità come sorpresa e di ricordare a tutti quanto è stato difficile acquistare giochi inprima dell'avvento del digitale.Leggi altro...

