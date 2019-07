Gli abusi e le molestie al Parlamento britannico

Parrucchieri abusivi ma con reddito di cittadinanza e Rei : indagati marito e moGlie : La scoperta durante un controllo in un quartiere periferico di Catania. Non solo: nel salone, completamente abusivo...

Abusi - Vaticano toGlie immunità al Nunzio Francia/ Luigi Ventura - "molestie sessuali" : Abusi e molestie sessuali, il Vaticano toglie l'immunità al Nunzio Apostolico di Francia Mons.Luigi Ventura. Il caso controverso di Parigi

L’ex consiGliere di stato Francesco Bellomo - accusato di abusi e molestie - è stato arrestato : L’ex consigliere di stato Francesco Bellomo è stato arrestato oggi con l’accusa di maltrattamenti, estorsione aggravata, minacce e calunnia. Bellomo, importante magistrato e formatore di studenti per i concorsi di magistratura, era stato cacciato a gennaio dal Consiglio di stato,

Contro Gli abusi sugli abusi : Un sano approccio garantista e il ricordo dei tanti processi mediatici poi finiti nel nulla dovrebbero indurre a esaminare con molta prudenza il caso di Reggio Emilia sulla presunta sottrazione di minori dalle proprie famiglie sulla base di finti abusi. Angela Lucanto, Bassa modenese, Rignano Flam

Il Segreto - spoiler luGlio : Consuelo scopre che sua nipote Julieta ha subito deGli abusi : Le trame dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” sono sempre più interessanti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che l’ingresso di un nuovo personaggio chiamato Pedro Molero permetterà a Consuelo di fare una scoperta terrificante. L’anziana donna, dopo aver impedito a Saul Ortega di uccidere il nuovo arrivato per aver minacciato di morte Julieta Uriarte, verrà a ...

Napoli - a fuoco lo scooter del consiGliere dei Verdi Borrelli : “Stavo facendo monitoraggio di parcheggiatori abusivi” : Un attentato incendiario è stato compiuto a Napoli ai danni dello scooter del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, protagonista di diverse battaglie contro l’illegalità. Oggi, come rende noto lo stesso consigliere con una diretta sul suo profilo Facebook, ignoti hanno dato fuoco al suo scooter mentre stava effettuando, con il consigliere della prima Municipalità, Gianni Caselli, un sopralluogo nella zona di Riva ...

Trasporti - lotta ad abusivismo taxi miGliora ma restano criticità : Roma – Sopralluogo della commissione capitolina Mobilita’ a piazza dei Cinquecento, a Roma. Obiettivo, il contrasto ai tassisti e Ncc abusivi e piu’ in generale ai “comportamenti scorretti” nel tpl non di linea. I membri della commissione, presieduta da Pietro Calabrese, hanno ascoltato i dirigenti del gruppo Traffico della Polizia Locale. A loro il compito di presidiare i principali ‘scali’ romani, ...

“Voglio morire” : a 11 anni disegna a scuola Gli abusi subiti dalla madre e la fa arrestare : Una bambina di 11 anni di Marbella, in Spagna, ha realizzato dei disegni in cui appare con una valigia e un coltello tra le mani chiedendo di "volare via". Gli insegnanti, preoccupati, anche dopo aver notato che aveva lividi sul corpo, hanno riferito tutto alla polizia che ha infine arrestato la madre per maltrattamenti.

Matteo Salvini esulta per il Cara di Mineo : "Via anche Gli ultimi 68 migranti - allontanati con 27 abusivi" : Il Cara di Mineo è stato definitivamente svuotato. Quello che era il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Europa, risultava anche essere una problematica immensa. Solo qualche mese fa il sindaco Giuseppe Mistretta denunciava "i numerosi licenziamenti, con evidenti riflessi social

Undicenne segregato in casa in Sardegna - aveva un diario con Gli abusi subiti dai genitori : Emergono dettagli sulla vicenda del ragazzino di undici anni trovato chiuso a chiave in un camera al buio in una villetta in Costa Smeralda, vicino ad Arzachena. È stato lui a chiamare i carabinieri dicendo che i genitori lo avevano chiuso dentro e a mostrare loro un diario personale e un tubo che mamma e papà avrebbero usato per picchiarlo.Continua a leggere

Cosa sappiamo dell’inchiesta suGli abusi a Reggio Emilia : Almeno due cose molto riprese da giornali e politici – l'elettroshock e il coinvolgimento del sindaco di Bibbiano – sono state molto ridimensionate; sulle altre serve grande cautela

Discariche abusive - 25 multe aGli sporcaccioni di Scicli : Abbandono rifiuti, 25 multe agli sporcaccioni di Scicli. Ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Una foto a Bruca

Affidamenti illeciti di minori. Dai master al centro contro Gli abusi : le attività della onlus sotto accusa : “Comprendere e rispettare a pieno le emozioni significa arricchire e rivoluzionare la pratica educativa, la pratica clinica e la pratica sociale, umanizzare la relazione di cura in ambito sanitario, trasformare la dinamiche dei gruppi e i processi organizzativi”. È questo il manifesto che la onlus Hansel e Gretel, sotto accusa nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni sull’affido illecito dei minori per cui 16 persone sono state ...

Lettere nascoste e bugie : queGli abusi inventati dagli assistenti sociali : “Papà - perché non scrivi?” : Caro papà mi manchi tanto spero che ci rivedremo al più presto. Vorrei che mi portassi uno dei tuoi splendidi regali. Mi potresti scrivere un biglietto o un messaggio più spesso perché di te non ho più ricevuto nessun biglietto e quindi mi sono chiesta perché. Quando avrai finito di leggere per favore prendi immediatamente carta e biro e scrivimi u...