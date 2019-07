FIFA 20 | L’ Allianz Arena potrebbe essere escluso dal roster ufficiale

fifaultimateteam

(Di venerdì 12 luglio 2019) Stando alle dichiarazioni del Brand Director di Konami, Jonas Lygaard, la partnership siglata con la squadra tedesca del Bayern Monaco permetterà l’esclusiva riproduzione dello stadioin Pro Evolution Soccer 2020. Il comunicatorilasciato da Konami non parla di esclusiva ma stando alle dichiarazioni di Jonas Lygaard EA Sports non potrà inserire lo stadio in questione... Source

