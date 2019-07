D’Aprile | entro una settimana raccolta torna ordinaria

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – “Avevamo detto al tavolo del ministro Costa cheil 20 saremmo rientrati in situazione di, edil 20 rientreremo”. Lo ha detto il capo della direzione Rifiuti di Roma Capitale, Laura D’Aprile, in commissione capitolina Ambiente dopo la seduta odierna del tavolo tecnico di monitoraggio dell’ordinanza regionale sull’emergenza rifiuti a Roma. In quella sede e’ stato messo a verbale che “per la prossimala disponibilita’ di tutti gli impianti regionali sara’ pari a 19.100 tonnellate, superiore al fabbisogno ordinario di Roma di 18.100 tonnellate, questa maggiore offerta consentira’ di completare lastra”, ha aggiunto D’Aprile. L'articolo D’Aprile:unaproviene da RomaDailyNews.

