Chi è René Favaloro | cardiochirurgo del doodle di oggi

René Favaloro - Chi era il Chirurgo argentino del Doodle di Google ‘papà’ del bypass : Il Doogle di Google del 12 luglio 2019 è dedicato al cardiochirurgo René Gerónimo Favaloro nato 96 anni fa e morto suicida nel 2000. René Gerónimo Favaloro è celebre in tutto il mondo per essere il 'papà' di un importantissimo intervento chirurgico che fino ad oggi ha salvato moltissime vite: il bypass aorto-coronarico.Continua a leggere

Google dedica un Doodle oggi, 12 Luglio 2019, a René Gerónimo Favaloro, un cardiochirurgo argentino dalle origini italiane, nel giorno dell'anniversario della sua nascita. Favaloro è considerato il padre del bypass aorto-coronarico, in quanto fu il primo a eseguire questo intervento chirurgico il 9 maggio 1967. L'insigne cardiochirurgo argentino di fama internazionale di origine eoliana (i nonni erano di Val di Chiesa)

