Bollette a 28 giorni | Consiglio di Stato boccia i ricorsi delle compagnie Ora dovranno

Le compagnie telefoniche dovranno rimborsare i soldi per il caso delle Bollette ogni 28 giorni : Le compagnie telefoniche che hanno applicato i rimborsi a 28 giorni per effetto della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il loro appello dovranno ora restituire i ‘giorni illegittimamente erosi’ dal giugno 2017, quando cambiarono le contabilità dei mesi.La sentenza del Tar, oggi confermata, prevedeva inizialmente la ‘restituzione’ di questi giorni entro il 31 dicembre 2018, ma il ricorso delle ...

Bollette a 28 giorni - il Consiglio di Stato ha deciso : obbligatori i rimborsi agli utenti : Gli operatori telefonici dovranno rimborsare gli utenti per aver applicato la fatturazione a 28 giorni. I cittadini si vedranno quindi restituire le cifre in più versate a causa delle Bollette con cadenza a 28 giorni anziché mensile. Ecco come avverranno i rimborsi e a quanto ammonteranno.Continua a leggere

Rimborsi Bollette a 28 giorni : ricorso Tim bocciato - cosa accade ora : Rimborsi bollette a 28 giorni: ricorso Tim bocciato, cosa accade ora Era attesa e finalmente è arrivata. Stiamo parlando della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso Tim contro i Rimborsi bollette a 28 giorni. Vediamo di seguito in pratica cosa accade ora per i tantissimi clienti di questa compagnia telefonica. Se ti interessa saperne di più sulla portabilità numero fisso e cambio gestore, clicca qui. Rimborsi bollette: qual è la ...

Bollette a 28 giorni - meglio prendere il rimborso o un servizio extra? : (Foto: pixabay.com) Dopo i numerosi rinvii arriva una svolta nel caso delle Bollette a 28 giorni dei principali gestori di telefonia in Italia. Lo scorso 5 luglio il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Telecom contro le decisioni dell’Agcom, e ora le compagnie telefoniche dovranno attivare dei piani per rimborsare i clienti o attraverso un indennizzo monetario o attraverso altre forme e offerte. Nel frattempo ...

Multe dimezzate alle compagnie telefoniche per le Bollette a 28 giorni : Le bollette telefoniche a 28 giorni tornano a far parlare. E non per gli attesi rimborsi dei consumatori. La palla è tornata in mano all’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), che ha dovuto rivedere le Multe contro Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, i quattro operatori telefonici richiamati a tornare alla fatturazione mensile. E si tratta di una correzione al ribasso. Le compagnie pagheranno a testa 580mila euro. Circa la metà del ...

Bollette a 28 giorni : offerte indennizzo - come avere la più conveniente : Bollette a 28 giorni: offerte indennizzo, come avere la più conveniente Le compagnie telefoniche hanno comunicato le modalità di rimborso relativo alla fatturazione delle Bollette a 28 giorni. come è ben noto, infatti, l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha stabilito che gli operatori telefonici sono tenuti a rimborsare i clienti che da giugno 2017 alla primavera 2018 (per quasi 1 anno, dunque) si sono visti fatturare le Bollette ogni 28 ...

Rimborso Bollette a 28 giorni : cosa fanno le compagnie per evitarlo : Rimborso bollette a 28 giorni: cosa fanno le compagnie per evitarlo Potrebbe essere messa la parola fine al Rimborso bollette a 28 giorni. Come è noto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva dei rimborsi avanzata dalle compagnie telefoniche e il 4 luglio si attende l’approfondimento che riguarderà le principali motivazioni che hanno portato al rigetto. Nel frattempo, tuttavia, il CdS ha sollecitato le compagnie a ...

Arrivano i rimborsi per le Bollette a 28 giorni : sconto in fattura o nuovi servizi : (Foto: pixabay.com) Nuovo capitolo – e forse ultimo – nello scontro tra le compagnie telefoniche operanti in Italia e le autorità garanti per il caso delle bollette telefoniche a 28 giorni scoppiato nel 2017. Martedì 21 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere nessuna ulteriore sospensiva per i rimborsi. Così Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono ora predisporre un “piano di storno” in attesa della prossima udienza fissata il 4 ...

