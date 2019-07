Antonio Logli condannato a 20 anni Il durissimo commento di Sara Calzolaio

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2019) “La verità non è italiana e neppure la giustizia”. A parlare èl’attuale compagna diin Cassazione per l’omicidio e distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. A leggere le sue parole in studio, a “Quarto Grado”, è il conduttore Gianluigi Nuzzi. “Sono distrutta non so come poter andare avanti”, scrive la donna. “Daniele il figlio più grande die Roberta – continua– mi incoraggia. Alessia, la più piccola, è crollata dal dolore”. “Abbiamo lottato per cosa – conclude la compagna di– per vedere vincere le bugie dei falsi?”.ha atteso la sentenza di Cassazione con il suo compagno, in un B&B. Poi, vinta dolore, è stata riaccompagnata a casa da alcuni parenti, insieme ad Alessia. I due figli di Roberta Ragusa ...

