9 cervi sono morti in un parco Giappone dopo aver ingerito plastica | Colpa dei

(Di venerdì 12 luglio 2019) Novenel giro di quattro mesi neldi Nara, in, dovedella, riporta la BBC. Il Nara Deer Preservation Foundation ha dichiarato ditrovato nello stomaco degli animali enormi quantità di sacchetti die cartacce. Uno degli animali aveva almeno 4.3 chili di spazzatura aggrovigliata nello stomaco. Secondo Rie Maruko, veterinario della fondazione, isarebbero attratti dai contenitori diperché le associano al cibo che viene dato loro dai turisti, scrive il Japan Times. Il, famosa attrazione turistica, è abitata da più di 1200, che vengono considerati patrimonio nazionale e perciòprotetti dalla ...

