Zaino in 10 mosse | ecco la valigia del buon camminatore

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dalla scelta nell’acquisto a cosa metterci dentro, fino al bilanciamento del peso: piccoli ma fondamentali dettagli che unnon può trascurare nel preparare il proprio. Così la Compagnia dei Cammini, associazione di turismo responsabile, prima delle vacanze propone ai camminatori un decalogo per preparare unointelligente, con qualche dritta utile per eliminare il superfluo e lasciare spazio solo all’essenziale. Occhio alla taglia – Loè come un vestito, deve essere su misura: va scelto secondo la propria corporatura. Leggerezza – Già durante l’acquisto si può scegliere unocon uno peso specifico leggero perché, anche per il viaggio più lungo, non bisogna portare mai più di 13-14 chilogrammi. Per un cammino di più giorni, senza sacco a pelo, né tenda, anche un 40-45 litri può andar bene. Se, invece, si prevede un cammino ...

