Violentissima lite in Messico tra genitori | botte da orbi durante un match tra bimbi | il

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Episodio deprecabile accaduto inuna partita tra bambini, la rissa trafa immediatamente il giro del web Tutto comincia con un violentissimo colpo di casco sferrato alla nuca di uno spettatore, una bottache dà inizio ad una rissa altrettanto clamorosa. Succede in, nel corso di una partita tra bambini, intenti a divertirsi mentre i proprise le danno di santa ragione sugli spalti. Uno dei presenti prende il telefonino e comincia a filmare, riprendendo tutte le deprecabili scene che ne seguono. Ilsi ferma e tutti si voltano verso le tribune, dove la rissa dura per qualche minuto. Ecco il video: Una scena quasi surreale:una partita di calcio tra, in, sulle tribune scoppia una rissa tra i, diventata rapidamente virale sui social Deplorable lo vivido hace unos días en el Jardín Santiago ...