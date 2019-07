Ventenne salva la nipotina da un incendio | ustionato in tutto il corpo | “Lo rifarei anche

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nel video pubblicato dalla CNN, Derrick Byrd appare con ilfasciato per via delle ustioni. I dolori si fanno sentire ma Derrick li sopporta, sapendo che ora la suaMercedes è. Derrick si è infatti ritrovato coinvolto in undivampato nella casa di Aberdeen (Washington) dove vive con la sorella maggiore e i tre figli di lei. Erano circa la 4 del mattino quando la casa ha preso fuoco e il 20enne si è reso conto che Mercedes era rimasta intrappolata nella sua stanza: la corsa perrla è stata un gesto istintivo. “L’avevo sentita gridare il mio nome, non potevo lasciarla lì, così ho iniziato a correre verso di lei, mentre sentivo il fuoco che mi bruciava la pelle – ha raccontato Derrick – Alla fine sono riuscito a raggiungerla, mi sono tolto la camicia e l’ho avvolta intorno al suo viso, per evitare che respirassequel ...

