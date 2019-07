Ti prego | portami a casa Nell' audio di Chi l' ha visto | la

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Unstraziante di 49 secondi, nei quali Marco Vannini chiede di essere portato via daCiontoli, mentre il capofamiglia Antonio è al telefono con un operatore del 118. A pubblicarlo è Chi l’ha? e la qualità del file, ripulito, è tale da far comprendere l’intera conversazione tra i due. In sottofondo si sente la voce di Vannini che, sofferente, supplica i Ciontoli di riportarlo dai suoi genitori: “Ti!”.a sentenza di secondo grado del caso, la pena per Antonio Ciontoli era stata ridotta da 14 a 5 anni. "Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini".e motivazioni i giudici avevano sottolineato che "Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato l'attivazione di immediati soccorsi" per "evitare conseguenze dannose in ...

