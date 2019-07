Saverio Raimondo nel Regno di Myss Keta

Corso per stare zitti sui social network - Saverio Raimondo "zitto" nella nuova webserie di Comedy Central : stare in silenzio mentre gli altri postano commenti, azzardano teorie complottiste, creano pagine destinate a raccogliere milioni di like o condividono foto di cui, francamente, avremmo fatto tutti volentieri a meno. Possibile? E' la nuova sfida di Saverio Raimondo che, com'è noto, raramente riesce a stare zitto -e per fortuna- e che ha deciso di mettersi alla prova in Corso per stare zitti sui social network.La webserie, ideata dall'agenzia ...

CCN - Saverio Raimondo torna su Comedy Central. «Faremo satira sulle europee». Valentina Nappi prima ospite : Saverio Raimondo, CCN Alla vigilia delle elezioni europee, Saverio Raimondo non poteva trattenersi dall’affrontare a modo suo i temi più divisivi della campagna elettorale. Lo stand up comedian stasera alle 23.00 tornerà su Comedy Central con la quinta stagione di CCN – Comedy Central News, il suo late show. Il comico ripartirà con alcune novità, tra cui le interviste in esterna ed un cartone animato di cui lui stesso sarà il ...

Quest'anno, promette Saverio Raimondo, la satira del suo late show sarà ancor più feroce. Alla vigilia delle elezioni europee, ...