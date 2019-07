Problemi con le antenne Iliad anche nelle Marche | nel mirino una chiesa

Balotelli mostra acqua marrone a Posillipo : «Concentratevi sui Problemi veri» : Ancora un’esternazione social di Balotelli sulla scommessa di domenica, quella con Catello Buonocore per il tuffo in mare con lo scooter, a Mergellina. Dopo tutte le polemiche che si sono scatenate per la “balotellata”, SuperMario ha pubblicato un video sui social in cui risponde ai criticoni. Il video ritrae lo sversamento di acqua marrone a Posillipo, di ieri, scrivendo: “Concentratevi sui problemi veri o forse devo ...

Problemi inaspettati per Samsung Galaxy S9 e Note 9 con Night Mode : soluzioni temporanee : Vengono segnalati oggi 10 luglio alcuni Problemi inaspettati per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy Note 9, device che nel corso dell'ultimo mese hanno ricevuto il tanto atteso aggiornamento utile per toccare con mano la Night Mode, come avrete notato anche da un nostro recente approfondimento. In particolare, questo mercoledì bisogna prendere atto che probabilmente occorrono ulteriori interventi per rendere questa importante ...

Perso un ricorso per Iliad e rallentamenti con rete proprietaria : Problemi a Udine stavolta : Giungono ancora una volta cattive notizie per quanto riguarda Iliad ed un argomento delicato come quello che porterà presto o tardi, al netto dei problemi riscontrati sul territorio, alla realizzazione di una rete proprietaria. La compagnia telefonica francese, come del resto aveva anticipato lo stesso Levi pochi giorni fa, sta facendo i conti con norme e regolamenti che variano da realtà a realtà, e la prova lampante c'è stata oggi 10 luglio ...

Caldo ed effetto Natsubate - “l’esaurimento estivo” che causa spossatezza - Problemi di digestione e letargia : come combatterlo con la giusta alimentazione : spossatezza, problemi di digestione e letargia complice il gran Caldo hanno preso il sopravvento, alimentando litigi in ufficio e persino sui social. La ‘diagnosi’ arriva dal Giappone e prende il nome di Natsubate, termine che letteralmente significa ‘esaurimento estivo‘ e che nasce dall’unione delle parole giapponesi natsu, ovvero estate, e bate, ossia essere esausti: un concetto utilizzato dai nipponici per ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic vola senza Problemi ai quarti - sconfitto in tre set Ugo Humbert : Basta un facile successo a Novak Djokovic per qualificarsi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il serbo supera con il punteggio di 6-3 6-2 6-3 il francese Ugo Humbert, alla sua prima presenza ai Championships, senza mai lasciargli alcuna speranza sull’esito del match. Il numero 1 del mondo entra per l’undicesima volta ai quarti sui sacri prati, e attende ora il belga David Goffin, che ha sconfitto in quattro set lo ...

MotoGp – Valentino Rossi sempre più vicino al ritiro dopo la gara del Sachsenring? “Se continuo ad avere Problemi…” : Valentino Rossi e la lunga analisi sulle sensazioni provate in pista che allontanano ancora il ritiro: le parole del Dottore dopo l’ottavo posto al Gp di Germania Ancora un weekend amaro per Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso oggi il Gp di Germania con un ottavo posto che sicuramente non lo fa sorridere dopo le aspettative nate dai miglioramenti fatti nella domenica di gara di Assen. dopo i tre zeri consecutivi, dunque il nove ...

Wimbledon – Rafa Nadal senza Problemi contro Tsonga - lo spagnolo vola agli ottavi senza faticare : Il mancino di Manacor si sbarazza senza problemi di Tsonga, superandolo in tre set con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 Nessun problema per Rafa Nadal nel terzo turno del torneo di Wimbledon, il mancino di Manacor infatti avanza senza patemi agli ottavi di finale superando in tre set Jo-Wilfried Tsonga. Lo spagnolo si impone con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco, senza lasciare scampo al proprio ...

Problemi di riproduzione con Netflix : le soluzioni : Avete riscontrato Problemi di riproduzione con Netflix? All’interno di questo articolo troverete varie soluzioni da seguire per provare a risolvere degli errori riguardanti contenuti, impostazioni del dispositivo o connessione di rete, a seconda del device leggi di più...

Alcuni Google Pixel 3 hanno Problemi con la fotocamera da marzo ma il fix non arriva : Le prime segnalazioni risalgono a marzo e le noie, per Alcuni, non sono ancora finite. Il prodotto in questione è il Google Pixel 3 L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno problemi con la fotocamera da marzo ma il fix non arriva proviene da TuttoAndroid.

Problemi con le notifiche degli indossabili su Xiaomi? Ecco come risolverli : Gli smartphone Xiaomi pongono qualche piccolo ostacolo alla visualizzazione delle notifiche sugli indossabili. Ecco come risolverli in breve tempo. L'articolo Problemi con le notifiche degli indossabili su Xiaomi? Ecco come risolverli proviene da TuttoAndroid.

Levi conferma i rallentamenti di Iliad con rete proprietaria : cosa determina Problemi : Potrebbero esserci ulteriori rallentamenti per Iliad sulla tabella di marcia, rispetto a quanto era stato preventivato nei mesi scorsi dal punto di vista della rete proprietaria. Al dì là di qualche disservizio riscontrato qua e là, come notato negli ultimi tempi con un approfondimento sulle nostre pagine, è importante analizzare anche come stia procedendo l'iter che presto o tardi porterà la compagnia telefonica francese a contare solo sulle ...

Ottime segnalazioni per Honor 9 con Problemi alla fotocamera : in omaggio Honor 10? : Nel corso degli ultimi giorni ho avuto modo di raccogliere alcuni riscontri molto incoraggianti da parte di utenti che hanno fatto i conti con Honor 9 e gli ormai noti problemi di messa a fuoco della fotocamera posteriore. Qualche settimana fa avevo affrontato la questione parlandovi dei tempi di consegna dello smartphone "riparato", una volta mandato in assistenza. A distanza di mesi, pare che la divisione italiana si sia organizzata per il ...

Facebook - Instagram e WhatsApp Down : Problemi con i file Media : Le tre maggiori App della Facebook inc fronteggiano un nuovo problema relativo ai file Media, in particolare per la ricezione e l’invio di questi file. • Facebook – Il problema risulta relativo a tutti i post contenenti foto sia caricate direttamente su Facebook che file Media esterni (es: anteprima di un link). • Instagram – La pagina dei feed risulta correttamente caricata, ma è impossibile caricare completamente le immagini. Molte ...

Persistono i Problemi con le notifiche WhatsApp per Samsung Galaxy S8 : le uniche strade percorribili : Dopo gli ultimi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S8 (sento di includere anche quello di luglio, essendo stato rilasciato con grande velocità dal produttore coreano come avrete notato dal nostro articolo di ieri), sembra persistere un problema ormai storico per chi ha deciso di puntare sullo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Mi riferisco alla mancata ricezione delle notifiche WhatsApp, o, in alternativa, al fatto che si ...