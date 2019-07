Perché è un problema se la politica generalizza i fatti di cronaca

WHATSAPP DOWN - PERCHÈ NON FUNZIONA?/ Possibile problema ai server la causa : WHATSAPP DOWN, PERCHÈ non FUNZIONA? Segnalazioni di disservizi sui social e su DOWNDetector: problemi con foto, video e note vocali, le ultime notizie.

Bordoni : problema rifiuti sarà duro colpo per turismo - Raggi non fa nulla Perché senza idee : Roma – “Invece dello spettacolo senza fiato del Colosseo o del Cupolone, quello che circola in queste ore come foto ricordo dei turisti in vancaza a Roma sono i rifiuti, i cassonetti strabordanti, le colonie di topi che invadono le strade della Capitale. Questa e’ una vergogna, un attacco alla credibilita’ della citta’ eterna, che dara’ un duro colpo al turismo. Di fronte a una situazione che ha superato la ...

Perché la politica non vuole risolvere il problema dei social network : Questo articolo è stato pubblicato nel numero del Foglio Innovazione di giugno. Il PFD si può scaricare a questo link. A ogni tornata elettorale, la domanda è sempre la stessa: quanto hanno influito i social network? Le risposte variano, da zero a catastrofe. Ma hanno tutte un comune denominator

M5s - Lombardi : “Spero si riaprano i meet up. Non ho votato Perché il problema del cumulo di cariche a Di Maio rimane” : Lavori in corso in casa 5 Stelle, dopo la debacle elettorale e anche se il voto online sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio capo politico del Movimento, Di Maio oggi sta tenendo una serie di riunioni con i capogruppo Patuanelli e D’Uva e gli eletti M5s nelle regionali. Tra questi Roberta Lombardi: “Io mi auguro che i meet up vengano riaperti, però è una decisione che andrà presa collegialmente anche con i nostri ...