Per il Corriere della Sera Higuain sta giocando a poker con Juve e Roma

(Di giovedì 11 luglio 2019) Secondo il, Gonzalostarebbecon lantus e la. Il 30 giugno scorso il fratello-agente del Pipita, Nicolas è sembrato irremovibile. Ha dichiarato che Gonzalo non avrebbe giocato altrove se non allantus, almeno in Italia. Dopo, sono arrivate le parole di Petrachi, con tanto di elogio pere la convinzione che lasarebbe stata, per lui, la migliore scelta possibile. Parole che, scrive il quotidiano, nei pensieri di Gonzalo hanno fatto breccia. “Ma ale emozioni si controllano, e lui ha una strategia: lavorare con Sarri, parlarci, partire il 18 per la tournée e raccogliere informazioni. Il mercato chiude il 2 settembre, il tempo come il contratto giocano per lui” L'articolo Per ilstaconilNapolista.

