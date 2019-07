Isola | Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno dietrofront | non si sono lasciati

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Serena Granato Gli ex naufraghi de L'Dei Famosi hanno chiarito di non essersi separati. Non si esclude il progetto di andare a convivere nell'imminente Negli ultimi giorni ha fatto parlare molto il rumor che li vedeva ormai giunti ad una rottura. Ma gli ex naufraghi de L'Dei Famosi,, non si. I due indiscussi protagonisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi hanno, infatti, smentito il rumor sulla loro chiacchierata separazione. Così come viene riportato da 361 magazine,hanno chiarito di aver fatto. Alla fonte i due piccioncini hanno cioè rivelato di aver avuto dei problemi di coppia dovuti ad alcune incomprensioni, che, tuttavia, stanno cercando di risolvere per il meglio.: il progetto sulla convivenza I due volti televisivi avrebbero vissuto ...

