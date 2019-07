Daniele Luttazzi contro Carlo Freccero | Compenso eccessivo? Non è vero | non ho mai

"Daniele Luttazzi vuole 100 mila euro a puntata per rientrare in Rai" : Daniele Luttazzi vorrebbe 100 mila euro a puntata per ritornare in Rai. A scriverlo è il quotidiano La Repubblica, con riferimento al possibile ritorno sulla tv pubblica del comico, fortemente voluto dal direttore di Rai2 Carlo Freccero, che lo ha incontrato all'inizio dello scorso aprile.Questo 'piccolo' dettaglio economico si aggiunge alla questione legale per via dei precedenti storici che coinvolsero il comico stesso che nei suoi show ...

