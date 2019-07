C' è un dramma sociale che affligge le badanti dell' est e i loro figli

agi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nei Paesi'est c'è un esercito di orfani bianchi. Sono i bimbi separati dallemamme, venute in Italia per lavorare come colf o. Bambini che vengono affidati alle cure dei papà o dei nonni (nel migliore dei casi) ma anche di vicini o lasciati negli orfanotrofi, che non reggono il pesoa separazione, smarriscono la via e sempre più spesso arrivano al suicidio. L'Unicef ne conta almeno 350 mila in Romania e 100 mila in Moldavia. Da quest'altra parte del confine, invece, le donne ucraine, moldave e romene, spesso madri di quei bimbi ma non solo, lavorano incessantemente, senza un giorno di riposo pur di inviare rimesse a casa. Sopportano turni massacranti, trattamenti anche disumani, mangiano pasti insufficienti. Così per settimane, mesi, anni, fino al crollo. Al burn out. Alla “Sindrome Italia”: una sorta di depressione che colpisce queste donne durante la...

